Usa: Harris incontra la famiglia di Jacob Blake

- La senatrice del Partito democratico e candidata vicepresidente alla Casa Bianca, Kamala Harris, ha parlato al telefono con Jacob Blake durante un incontro privato con la sua famiglia e il suo team legale a Milwaukee, in Wisconsin, quattro giorni dopo l'incontro di Joe Biden con la famiglia di Blake. Secondo il sito "Axios", è la prima visita di Harris in uno stato in bilico per la corsa delle presidenziale da quando è stata nominata compagna di corsa di Biden. Harris ha incontrato anche i leader locali della comunità afroamericana e alcuni esponenti del mondo imprenditoriale. Harris ha detto ai giornalisti che il suo messaggio alla famiglia di Blake, colpito sette volte alla schiena da un poliziotto caucasico a Kenosha, in Wisconsin, era di solidarietà e sostegno per loro e per il 29 enne padre di sei figli. "Portano il peso di molte voci sulle loro spalle", ha detto Harris. (Nys)