Usa: Pence accusa Biden di fomentare la violenza

- Il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha usato la visita del Labor Day in uno degli Stati cruciali per le prossime presidenziale per attaccare il candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden, accusandolo di aver criticato le forze dell'ordine. Lo riporta il "New York Times". Biden avrebbe perpetuato "politiche che hanno letteralmente portato la violenza nelle nostre principali città", ha detto Pence mentre era in Wisconsin. Le parole del vicepresidente seguono di una settimana quelle del presidente Donald Trump a Kenosha, città che ha subito incendi dolosi e saccheggi dopo il ferimento di Jacob Blake da parte della polizia. Pence ha accusato Biden di non aver criticato i sindaci democratici e per non aver menzionato per nome gli "antifa" nella sua condanna della violenza. Pur riconoscendo che l'uso della forza da parte della polizia dovrebbe essere "indagato a fondo", Pence non ha menzionato il caso di Blake e si è invece concentrato sulle conseguenze violente delle proteste. "Le sommosse e i negozi in fiamme non sono la libertà di parola", ha detto, promettendo che i responsabili dei disordini "saranno perseguiti a norma di legge". (Nys)