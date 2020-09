Bolivia: elezioni, corte costituzionale dichiara inammissibile candidatura di Evo Morales al senato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni, in origine previste ai primi di maggio, erano slittate in un secondo momento al 6 settembre a causa del sopraggiungere della pandemia di coronavirus. Il 23 luglio, sempre con la motivazione dell'emergenza sanitaria, il Tribunale supremo elettorale (Tse) ha posticipato ulteriormente la data al 18 ottobre mentre l'eventuale ballottaggio si terrà il 29 novembre. L'insediamento delle nuove autorità è previsto invece per dicembre. La nuova data delle elezioni è stata approvata con una legge dall'Assemblea legislativa plurinazionale. Il Mas ha criticato inizialmente il rinvio insieme a numerose organizzazioni sindacali e movimenti sociali facendo poi rientrare la protesta ed aderendo ad un accordo con il governo. Il 3 agosto contro il rinvio del voto era stato indetto uno sciopero generale, con il blocco delle principali vie di comunicazione dei nove dipartimenti di cui si compone il paese. (segue) (Bua)