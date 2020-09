Australia: due giornalisti australiani evacuati dalla Cina per preoccupazioni sulla sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornalista e conduttrice australiana di origine cinese Cheng Lei dell'emittente televisiva cinese "Cgtn" è stata arrestata in Cina. Lo riferisce il quotidiano "South China Morning Post" che cita quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri australiana Marise Payne. "I funzionari australiani sono stati informati che Cheng Lei è stata arrestata il 14 agosto e il 27 agosto hanno effettuato una visita consolare alla giornalista tramite collegamento video", ha riferito Payne in una dichiarazione. I funzionari consolari avrebbero fornito assistenza e supporto a Cheng e alla sua famiglia. Payne ha rifiutato di commentare ulteriormente l'accaduto. Cheng è il secondo importante cittadino sino-australiano posto agli arresti in Cina in tempi recenti: nel gennaio del 2019 fu arrestato Yang Hengjun, scrittore e blogger, per sospetto di spionaggio. Cheng non è stata accusata di alcun crimine, ma è sotto "sorveglianza residenziale in un luogo designato" a Pechino, ha riferito l'Australian Broadcasting Corporation, la tv pubblica australiana. La sorveglianza residenziale è una forma di detenzione senza accesso ad avvocati che può durare fino a sei mesi prima che un sospetto venga formalmente arrestato o accusato. Cheng ha iniziato la sua carriera nella finanza in Australia e, secondo quanto riporta la sua pagina Linkedin, lavora per "Cgtn" dal 2012. In precedenza aveva lavorato come corrispondente dalla Cina per nove anni per la rete commerciale statunitense "Cnbc". In un video pubblicato dal canale YouTube Australia Global Alumni nel 2018, Cheng ha descritto la sua passione per la copertura giornalistica dalla Cina. "Pechino è il cuore pulsante della Cina, dove la politica, la cultura, il commercio, la tecnologia si scontrano. Vi sono molti contrasti e questo è ciò che lo rende affascinante", ha spiegato. Il 31 agosto la pagina dell'autrice e gli episodi del suo programma non erano più disponibili sul sito web della "Cgtn". (segue) (Res)