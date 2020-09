Australia: due giornalisti australiani evacuati dalla Cina per preoccupazioni sulla sicurezza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La vicenda si aggiunge a diversi motivi di attrito tra Cina e Australia. A maggio, dopo un'indagine di 18 mesi, Pechino ha deciso di imporre dazi antidumping dell'80,5 per cento sull'orzo australiano perché, secondo il ministro del Commercio cinese, "l'Australia ha sovvenzionato il grano causando danni ai produttori locali". Le tariffe sono scattate dopo la richiesta australiana di un'indagine internazionale indipendente sull'origine e la gestione della pandemia di coronavirus. L'iniziativa di Canberra ha portato all'approvazione di una risoluzione, sia pur cauta, da parte dell'Assemblea mondiale della sanità (Ams), organo decisionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Inoltre, la Cina ha sospeso le importazioni da quattro grandi produttori e trasformatori di carne australiani, a causa di problemi con l'etichettatura: Kilcoy Pastoral Company, Beef City e Dinmore del gruppo Jbs e North Cooperative Meat Company. A giugno il ministero dell'Istruzione cinese e quello della Cultura e del turismo hanno messo in guardia studenti e turisti dal recarsi in Australia sostenendo che c'è stato un recente aumento di "azioni violente e discriminatorie contro i cittadini cinesi e asiatici a causa dell'epidemia di coronavirus". (segue)