Australia: due giornalisti australiani evacuati dalla Cina per preoccupazioni sulla sicurezza (5)

- Il primo ministro australiano Scott Morrison ha respinto le accuse di razzismo contro i cinesi come “spazzatura”. “Milioni di turisti provenienti da ogni angolo del mondo dimostrano la loro fiducia nell’Australia come destinazione sicura, accogliente e sorprendente visitandola ogni anno, spesso tornando più volte”, ha risposto in una nota il governo australiano. Poi c’è stata la questione di Hong Kong. L’Australia ha sospeso l’accordo di estradizione con la Regione amministrativa speciale cinese in risposta all’imposizione da parte di Pechino della nuova legge sulla sicurezza nazionale e ha avvertito i suoi cittadini di riconsiderare la loro permanenza nella città. Il premier Morrison ha anche annunciato la proroga di cinque anni dei visti di circa diecimila cittadini di Hong Kong che vivono in Australia. La Cina ha risposto esortando l’Australia a non interferire negli affari interni cinesi e riservandosi il diritto di prendere contromisure. Il 18 agosto l’Ufficio indagini e rimedi commerciali del ministero del Commercio cinese ha comunicato l’avvio dell’inchiesta antidumping sul vino australiano in seguito alla richiesta ricevuta il 6 luglio dalla China Alcoholic Drinks Association di accertare se i produttori australiani abbiano venduto vino in contenitori di misura inferiore a due litri a prezzi ridotti nell’ultimo quinquennio danneggiando i produttori cinesi. L’Ufficio ha precisato che gli accertamenti riguarderanno gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019; che verranno effettuati ai sensi del Regolamento antidumping della Repubblica Popolare Cinese, con particolare riferimento agli articoli 11-16. L’indagine durerà un anno, fino al 18 agosto 2021, con la possibilità di un prolungamento fino al 18 febbraio 2022. All’indagine antidumping ne è stata poi associata una riguardante i sussidi. (Res)