Cina: ministero Esteri annuncia iniziativa globale per la sicurezza dei dati (2)

- "Le regole globali sulla sicurezza dei dati, che riflettono i desideri di tutti i paesi e rispettano gli interessi di tutte le parti, dovrebbero essere raggiunte sulla base della partecipazione universale di tutte le parti. Alcuni singoli paesi stanno perseguendo con aggressività l'unilateralismo, infangando altri paesi e conducendo cacce globali alle società leader di paesi terzi con il pretesto della sicurezza. Questo è bullismo e dovrebbe essere contrastato e respinto", ha affermato Wang. L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha preso di mira giganti della tecnologica cinesi come Huawei Technologies, Tencent Holdings e il proprietario di TikTok ByteDance, citando preoccupazioni sulla sicurezza nazionale e la raccolta di dati personali, accuse che in più occasioni le società hanno respinto. Washington ha bloccato le esportazioni statunitensi verso Huawei e prevede di vietare TikTok negli Stati Uniti questo mese a meno che ByteDance non venda le attività statunitensi dell'applicazione. (Cip)