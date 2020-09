Gualtieri: "Il Recovery fund è un'occasione unica per l'Italia, saremo all'altezza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo alla Festa dell'unità del Partito democratico a Modena ha affermato: "Vogliamo fare un piano" per sfruttare le risorse che arriveranno dal Recovery fund europeo che "sia all'altezza: è un'opportunità unica per questo paese". Dunque "ce la metteremo tutta", ha aggiunto. Parlando della pandemia di Covid-19, il titolare del Mef si è detto convinto che la nascita del secondo governo Conte ha consentito di salvare l'Italia. Per il ministro "è sotto gli occhi di tutti il rischio di trovarsi" a dover fronteggiare una pandemia "con forze che non credono alla scienza". Per questo "l'Italia avrebbe rischiato di farsi molto male". Inoltre, aver deciso durante la pandemia di introdurre "un blocco dei licenziamenti" e di dare la Cassa integrazione "a tutti i lavoratori è stato giusto e necessario per salvaguardare il nostro tessuto produttivo", secondo Gualtieri. "Rivendico la necessità di misure straordinarie" ha aggiunto il ministro, sottolineando che, altrimenti, "ci sarebbero stati danni permanenti". "Sono fiducioso che con l'impegno di tutti supereremo questa fase difficile ed anzi faremo fare un salto in avanti al paese", ha puntualizzato Gualtieri, per poi aggiungere: "Dobbiamo avere fiducia ed ottimismo per il futuro".(Rin)