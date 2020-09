Usa: in aumento gli scettici per un vaccino in tempi record

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli statunitensi sono scettici nei confronti di un vaccino in tempi record, e la maggior parte di loro dice che, secondo un sondaggio dell'emittente "Cbs" se quest'anno fosse disponibile non lo riterrebbe sicuro. Stando alle rilevazioni, il 21 per cento degli elettori statunitensi ha dichiarato che otterrebbe un vaccino il più presto possibile se si rendesse disponibile a costo zero, in calo rispetto al 32 per cento dello stesso sondaggio di luglio. Il 58 per cento dice che lo prenderebbe in considerazione, ma aspetterebbe di vedere cosa succede agli altri utenti prima di ottenerne uno. Diverse le risposte a seconda dell'appartenenza politica, con il 77 per cento dei Democratici che ritiene affrettato e rischioso un vaccino disponibile quest'anno rispetto al 48 per cento dei Repubblicani. Il 25 per cento dei Democratici ha detto che avrebbe cercato di sottoporsi a un vaccino non appena disponibile, rispetto al 42 per cento di quanti lo sostenevano a luglio. La scorsa settimana, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno esortato i governatori la scorsa settimana a fare tutto il possibile per rendere operativi i siti di distribuzione dei vaccini entro il 1° novembre. (Nys)