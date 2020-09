Usa: fonti stampa, la Cina lancerà iniziativa su standard di sicurezza dei dati globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina sta lanciando un'iniziativa per stabilire standard globali sulla sicurezza dei dati, contrastando gli sforzi degli Stati Uniti per convincere gli altri paesi a proteggere le loro reti dalla tecnologia cinese. Lo riporta oggi uno scoop del "Wall Street Journal", secondo cui, nell'ambito della sua "Iniziativa globale sulla sicurezza dei dati", la Cina inviterà numerosi paesi a gestire la sicurezza dei dati in modo "completo, obiettivo e basato sull'evidenza. L'iniziativa - secondo la bozza esaminata dal "Wsj" - esorterebbe gli alleati a opporsi alla "sorveglianza di massa contro altri Stati" e chiederebbe alle aziende tecnologiche di non installare "backdoor", vale a dire un codice o una serie di comandi che consentono di accedere a un software o a un sistema informatico, conosciuti generalmente solo dal programmatore ed usati in casi di emergenza o per l'ordinaria manutenzione, nei loro prodotti e servizi per ottenere illegalmente i dati degli utenti, controllare o manipolare i sistemi e i dispositivi degli utenti. Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi dovrebbe annunciare l'iniziativa oggi, in occasione di un seminario a Pechino sulla governance digitale globale. (Nys)