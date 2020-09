Usa: Biden ai sindacati, se eletto sarò il miglior amico dei lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un incontro con alcuni rappresentanti sindacali in Pennsylvania, il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, ha condannato le politiche commerciali e per il lavoro lavoro del presidente Donald Trump e lo ha definito un nemico dei lavoratori statunitensi. Biden ha detto che il rivale si preoccupa solo del mercato azionario e lo ha criticato per non aver incontrato i leader del Congresso per stabilire un nuovo pacchetto di aiuti per le persone colpite dalla pandemia del coronavirus. Biden ha sostenuto che il rafforzamento dei sindacati aiuterebbe il paese a riprendersi dall'attuale recessione, e ha detto che, se eletto, sarebbe "il miglior amico del mondo del lavoro mai avuto alla Casa Bianca".(Nys)