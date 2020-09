America Latina: presidente Bid, decine di milioni di persone rischiano di scivolare di nuovo nella povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di milioni di persone in America Latina potrebbero scivolare nuovamente nella povertà, nel contesto dell'emergenza legata alla pandemia del nuovo coronavirus. E' l'allarme lanciato dal presidente della Banca interamericana di sviluppo (Bid), Luis Alberto Moreno, giunto alla fine del suo mandato iniziato nel 2005, in una lunga lettera aperta al quotidiano finanziario britannico "Financial Times". "A differenza della crisi finanziaria del 2008, oggi c'è poco per attutire il colpo. Prima della pandemia, la spesa pubblica aveva già spinto il debito pubblico a una media del 56 per cento del Pil e si presume che questo salirà ben oltre il 70 per cento nei prossimi due anni", afferma Moreno, che elenca poi i punti deboli delle economie della regione. "La domanda interna è evaporata durante il periodo in cui più rigorose sono state le misure di distanziamento sociale. Le rimesse sono in calo, i capitali stranieri stanno fuggendo, il turismo impiegherà anni per riprendersi e il crollo dei prezzi delle materie prime rende improbabile una ripresa trainata dalle esportazioni". (segue) (Res)