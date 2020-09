Ue: Bernini (FI), su Recovery fund inascoltati avvisi Banca d'Italia a governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, in una nota ha voluto sottolineare che “Bankitalia oggi ha ricordato al governo due cose fondamentali: che l’Italia potrà usufruire dei benefici del Recovery fund, ma che sarà chiamata a contribuire in modo significativo al finanziamento del programma, oltre a dover restituire i fondi presi in prestito; e che serve una netta discontinuità sull’uso delle risorse, ossia che la stagione dell’assistenzialismo a pioggia deve finire". Per la parlamentare su tratta di "due avvisi ai naviganti che purtroppo resteranno inascoltati: la maggioranza è infatti impegnata nello scambio tra sì al referendum e legge elettorale: i fondi europei possono attendere”.(Com)