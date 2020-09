Usa: Trump, sosterrò l'indagine sul direttore delle poste se necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha detto che appoggerà un'indagine sul direttore generale delle poste, Louis DeJoy, per aver fatto pressione sui dipendenti della sua ex azienda per fare una donazione ai candidati repubblicani e poi rimborsarli con dei bonus. Lo riporta il "New York Times". "Lasciate proseguire le indagini", ha detto il signor Trump quando gli è stato chiesto, durante una conferenza stampa del Labor Day alla Casa Bianca, se avrebbe sostenuto un'inchiesta sullo scandalo. DeJoy, attraverso un portavoce, ha detto alla "Washington Post" che "crede di aver sempre rispettato le leggi e i regolamenti per la raccolta fondi della campagna". (Nys)