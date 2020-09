Bolivia: elezioni, corte costituzionale dichiara inammissibile candidatura di Evo Morales al senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corte costituzionale della Bolivia ha respinto l'appello presentato dall'ex presidente Evo Morales e ha dichiarato inammissibile la sua candidatura ad un seggio del senato per la provincia di Cochabamba nelle prossime elezioni generali del 18 ottobre. La decisione, segnala il quotidiano "La Razon", è stata presa dal giudice Jaimes Terraza dopo che i due membri ufficiali del tribunale avevano manifestato un parere contrastante della necessità quindi dell'intervento di un terzo togato. Il Tribunale supremo elettorale (Tse) aveva rigettato lo scorso febbraio la candidatura dell'ex presidente adducendo come motivazione il fatto che Morales non risiede attualmente nel paese, ma si trova rifugiato in Argentina. I legali del leader del Mas avevano quindi presentato appello sostenendo che l'aspirante alla candidatura mantiene la sua residenza naturale in Bolivia e che si trova all'Estero in quanto esiste un "evidente pericolo per la sua incolumità". (segue) (Bua)