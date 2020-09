© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato questa sera i principali prestatori di servizi di pagamento in Italia nell’ambito delle interlocuzioni preliminari necessarie a porre in essere il "Progetto Italia cashless". E' quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi. Tutti i partecipanti all’incontro sono "pronti per partire e collaborare insieme al governo per la piena riuscita del progetto". (Rin)