Cinema: presentato oggi come evento speciale alla Mostra di Venezia "Revenge room"

- Oggi alla Mostra del Cinema di Venezia si è parlato anche di "revenge porn", grazie ai protagonisti del cortometraggio "Revenge room": il regista Diego Botta, gli attori Alessio Boni, Violante Placido, Eleonora Gaggero, Luca Chikovani, Manuela Morabito, l'artista italiana Baby K che ha contribuito a questo progetto con il brano "Sogni d’oro e di platino" come colonna sonora, lo youtuber Matteo Pelusi, del duo Matt & Bise, che insieme alla dj e conduttrice radiofonica Ema Stokholma sono al Lido come ambassador del progetto. Evento speciale alla rassegna cinematografica, disponibile in contemporanea su Raiplay, prodotto da One more pictures insieme a Rai cinema, il cortometraggio affronta un argomento di stretta attualità come quello del "revenge porn" (in italiano, "vendetta porno"), vale a dire la diffusione sul web, con sistemi di messaggistica online - si legge in una nota - di immagini e/o video privati a sfondo sessuale a scopi vendicativi, e senza il consenso della persona ritratta. Un recente studio della European women's lobby - continua la nota - stima che negli Stati Uniti una persona su 25 è stata vittima di "revenge porn", nel Regno Unito e in Australia una persona su tre ed in Europa circa nove milioni di ragazze hanno subito una qualche forma di violenza online prima dei 15 anni. Nei mesi di lockdown dovuti alla pandemia si è registrato in tutto il mondo un netto aumento dei casi di "vendetta porno". In Italia la legge contro il reato di "revenge porn" è stata introdotta un anno fa, nel 2019. "Revenge room" - prosegue ancora la nota - è un progetto transmediale innovativo, pensato per parlare a spettatori di target diversi, in particolare Generazione Z, Millennials e genitori. Una storia dalla forte valenza sociale che prende vita attraverso tre contenuti diversi, ognuno pensato per un differente canale di distribuzione.(Rin)