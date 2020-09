Usa: Trump smentisce offese ai veterani, solo un animale parlerebbe così

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha di nuovo respinto le affermazioni riportate dalla rivista "The Atlantic", secondo cui avrebbe denigrato i veterani della Prima Guerra Mondiale durante un viaggio del 2018 in Francia. L'articolo pubblicato giovedì sostiene che Trump si sia riferito ai soldati statunitensi uccisi e sepolti in un cimitero in periferia di Parigi come "perdenti" e "idioti". L'amministrazione ha negato con veemenza le affermazioni, anche se "Fox News" e altre emittenti sono state in grado di confermare i dettagli chiave. "Solo un animale direbbe cose del genere", ha detto Trump lunedì. Trump ha detto che l'autore dell'articolo, il caporedattore di "Atlantic", Jeffrey Goldberg, ha una "storia tremendamente negativa", e lo ha accusato di essere filodemocratico. Trump ha precedentemente definito Goldberg una "palla di fango" e ha chiesto il licenziamento del reporter di "Fox News" che ha confermato i dettagli dell'articolo. (Nys)