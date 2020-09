Argentina: transporto aereo, governo punto a riaprire voli a ottobre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio del governo giunge tuttavia nel momento in cui la curva dei contagi ha raggiunto un picco allarmante con una media di 10 mila nuovi casi al giorno .nell'ultima settimana. L'Argentina è entrata inoltre a settembre tra i primi dieci al mondo per numero di contagi con un totale di 478.792 casi e di 9.912 morti. La circolazione comunitaria del virus, inizialmente circoscritta alla capitale Buenos Aires ed al suo hinterland, adesso riguarda inoltre la maggior parte delle 24 province del paese. In questo contesto l'esecutivo ha annunciato un'estensione dell'isolamento sociale obbligatorio nel paese fino al prossimo 20 settembre. (Bua)