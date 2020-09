Usa: incendi in California, bruciati 120 chilometri di verde in due giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi incendi in California hanno già bruciato oltre 120 chilometri quadrati tra ieri e oggi, secondo il sito "Axios", e sono ben lungi dall'essere domati. Pacific Gas & Electric, la più grande società di servizi energetici dello Stato, oggi ha avvisato che potrebbe tagliare la corrente a circa 103 mila clienti "per ridurre il rischio di incendi alimentati da linee elettriche". Le autorità della contea di Los Angeles hanno annunciato che i sentieri delle montagne di Santa Monica saranno chiusi questo fine settimana dopo che una donna è morta durante l'ondata di caldo da record, mentre gli incendi devastano gran parte dello Stato. 207 persone intrappolate dell'incendio di Creek, in rapida crescita, nella Sierra National Forest, sono state portate in salvo, secondo la stampa locale. Almeno una dozzina di persone sono rimaste ferite. Il governatore della California, il democratico Gavin Newsom, ha dichiarato lo stato di emergenza, mentre il presidente degli Stati Uniti ha parlato di "grave catastrofe". (Nys)