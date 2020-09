Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIEPunto stampa congiunto al termine dell’incontro tra il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio e la ministra degli Affari esteri spagnola Arancha González Laya.Prefettura di Milano, corso Monforte 31 (ore 9.30)L’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, apre il nuovo anno pastorale presiedendo la messa pontificale.Duomo di Milano (ore 9.30)Inaugurazione della scuola di formazione in chirurgia robotica del Dipartimento di scienze della salute dell'Università degli Studi di Milano. Durante la conferenza viene effettuato un collegamento audio-video dalla sala operatoria in cui si svolgerà live il primo intervento di chirurgia robotica. Partecipano il vice presidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala, il rettore dell'Università degli Studi di Milano Elio Franzini e il preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia Vincenzo Zuccotti, oltre al direttore generale dell'Asst Santi Paolo e Carlo Matteo Stocco.Ospedale San Paolo - Sala conferenze, 2° piano blocco C, via A. di Rudinì 8 (ore 11.00)Cerimonia inaugurale della 31esima edizione di “Unica Milano”. Intervengono il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, il presidente di Sistema moda Italia Marino Vago, il presidente di Confindustria Moda Cirillo Marcolin e il presidente di Agenzia Ice Carlo Maria Ferro.Rho Fiera Milano - Auditorium centro servizi (ore 12.30) (Rem)