Milano: De Pasquale (FI), in 3 ore raccolte più di 500 firme contro ciclabile di viale Monza

- Il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Milano, Fabrizio De Pasquale, in una nota riferisce che alla raccolta firme contro la ciclabile di viale Monza organizzata dal partito questo pomeriggio sono state raccolte "più di 500 firme in 3 ore". "I residenti di viale Monza sono contrarissimi alla ciclabile. La via è già congestionata oggi, figuriamoci quando la carreggiata verrà ridotta a metà e i parcheggi saranno ridotti di 800 stalli", racconta l'azzurro, concludendo: "Prevedo proteste molto accese quando arriveranno i lavori". (Rem)