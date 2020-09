Scuola, i chiarimenti del ministero sulle supplenze: Mad solo dai docenti non inseriti in graduatoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’atto dell’esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente scolastico si avvale di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di Messa a disposizione (Mad). E' quanto si legge in una circolare del Ministero dell'Istruzione, nella quale vengono forniti chiarimenti sulle domande di messa a disposizione per l'anno scolastico 2020/21. "Le domande di messa a disposizione - chiarisce il dicastero di viale Trastevere - devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza". Come ricorda la rivista specializzata "Orizzonte scuola", fino allo scorso anno scolastico il divieto di presentare Mad per la provincia diversa rispetto a quella della graduatoria di iscrizione riguardava il sostegno. "Adesso - si legge sul sito - il divieto sembrerebbe riguardare tutti gli iscritti a Gps e graduatorie di istituto, sia per sostegno che posto comune". (Rin)