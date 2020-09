Argentina: transporto aereo, governo punto a riaprire voli a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina punta a ripristinare i voli commerciali sia locali che internazionali entro il primo ottobre. Lo ha dichiarato oggi il ministro dei Trasporti, Mario Meoni, in dichiarazioni rilasciate alla stampa al margine di un evento ufficiale. "Stiamo pensando al primo ottobre per il ritorno dei voli regolari sia domestici che internazionali", ha detto il funzionario del governo di Alberto Fernandez. Meoni ha quindi chiarito che si sta già lavorando per ultimare i protocolli di prevenzione nel contesto della pandemia del nuovo coronavirus. Il ministro prevede ad ogni modo che "la quantità di passeggeri all'inizio sarà ancora scarsa dato che sono ancora in vigore numerose restrizioni in termini di chiusura di frontiere" per quanto riguarda i voli da e per l'estero, mentre per le rotte nazionali la ripresa "dipende anche da ciò che stabilisce ogni provincia in relazione alle misure di isolamento sociale". (segue) (Bua)