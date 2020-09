Docenti, Ds e Ata: quali competenze deve avere e come viene selezionato il referente Covid a scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il referente Covid-19 nelle scuole, una nuova figura introdotta il 21 agosto scorso con la pubblicazione del Rapporto dell’Istituto Superiore di sanità (Iss) per il rientro in classe, potrà essere un docente, un dirigente scolastico o anche un collaboratore scolastico. Lo evidenzia un vademecum pubblicato dall'Associazione nazionale presidi (Anp), in cui vengono illustrate le modalità con cui sarà possibile selezionare questa figura, incaricata di fare da raccordo con il Dipartimento di prevenzione presso la Asl locale (DdP) e di interfacciarsi con le figure analoghe nelle scuole dislocate nel medesimo territorio.L'Iss raccomanda di "tenere un registro degli eventuali contatti tra alunni e/o personale di classi diverse" e di "richiedere la collaborazione dei genitori per misurare ogni giorno la temperatura del bambino e segnalare eventuali assenze per motivi di salute riconducibili al Covid-19". Se un alunno manifesta la sintomatologia da Covid-19 a scuola, le raccomandazioni dell'Iss prevedono che questo vada isolato in un’area apposita assistito da un adulto che indossi una mascherina chirurgica e che i genitori vengano immediatamente allertati ed attivati. Il documento, di taglio operativo, descrive le azioni da intraprendere nel caso un alunno o un operatore scolastico abbia dei sintomi compatibili con il Covid-19, sia a scuola che a casa. Ad essere attivati saranno il referente scolastico, i genitori, il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale e il DdP. In questo contesto, spetterà al referente Covid raccogliere segnalazioni da parte di famiglie e personale scolastico nel caso in cui un alunno o un appartentente al personale scolastico risulti positivo al coronavirus.Iss e ministero dell’Istruzione hanno attivato un percorso formativo per insegnanti, personale scolastico e professionisti sanitari per monitorare e gestire possibili casi di Covid-19 nelle scuole. L’obiettivo del percorso formativo, che si svolgerà online, è fornire un supporto operativo ai decisori e agli operatori nel settore scolastico e nei dipartimenti di Prevenzione che sono a pieno titolo coinvolti nel monitoraggio e nella risposta a casi sospetti e/o confermati di Covid-19, nonché nell’attuare strategie di prevenzione a livello comunitario.La formazione - spiega L'Iss - è offerta attraverso due corsi gratuiti che saranno disponibili fino al 15 dicembre 2020, fruibili su piattaforma Eduiss (https://www.eduiss.it) e che potranno ospitare fino 70 mila partecipanti, con possibilità di estensione. Il primo corso per personale scolastico ed educativo è riservato alle figure professionali della scuola designate a svolgere il ruolo di referente scolastico Covid-19. Ai partecipanti che avranno completato tutte le attività previste e superato il test a scelta multipla di valutazione finale sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. Il secondo corso Ecm per professionisti sanitari è riservato al personale dei dipartimenti di Prevenzione (DdP) incaricato di svolgere la funzione di referente Covid-19 per l'ambito scolastico.(Rin)