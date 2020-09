Libano: capo politico Hamas incontra leader druso Jumblatt, focus su causa palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo politico del gruppo palestinese Hamas, Ismail Haniyeh, ha incontrato a Beirut il leader druso e presidente del Partito socialista progressista, Walid Jumblatt. Lo riferisce il portale d’informazione libanese “Naharnet”. Durante l’incontro Haniyeh ha espresso le sue condoglianze a Jumblatt per la drammatica esplosione che lo scorso 4 agosto ha colpito il porto della capitale libanese Beirut. Il leader di Hamas ha inoltre auspicato che il Libano riesca a recuperare la propria stabilità e unità, e che le consultazioni in corso per il nuovo governo abbiano successo. Sottolineando l’impegno di Hamas per la sicurezza in Libano, Haniyeh ha ribadito che il movimento palestinese non interferisce negli affari interni di Beirut e non farà nulla di “imbarazzante” per il Paese. Inoltre, Haniyeh ha riaffermato il suo “rifiuto” della “normalizzazione con l’occupazione israeliana”. Per parte sua, Jumblatt ha riconosciuto che è necessario formare un governo al più presto, altrimenti il paese si ritroverà in una situazione economica ancora più difficile. Riguardo alla questione palestinese, Jumblatt ha ribadito a Haniyeh che la cosa più importante in questo momento è “l’unità della posizione palestinese”, indipendentemente da qualunque pressione, e si è detto “pronto a facilitare il diritto essenziale dei rifugiati palestinesi di vivere dignitosamente”. Nei giorni scorsi il capo politico di Hamas, in visita a Beirut dalla scorsa settimana, ha incontrato fra gli altri il presidente del parlamento libanese, Nabih Berry, il primo ministro uscente, Hassan Diab, il direttore della sicurezza generale, Abbas Ibrahim, e il segretario generale del partito sciita libanese Hezbollah, Hassan Nasrallah. (Res)