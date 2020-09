Università: Manfredi, completato iter ripartizione risorse Fondo finanziamento ordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È disponibile da oggi, sul sito del ministero dell'Università e della ricerca, il decreto con i criteri di ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario (Ffo) delle università statali e dei Consorzi interuniversitari con un incremento, considerando tutti gli interventi, di 440 milioni di euro. Lo rende noto un comunicato del ministero dell'Università in cui il ministro dell'Università, Gaetano Manfredi ha ricordato che "per la prima volta da dieci anni ad oggi si è mantenuto il criterio del consolidamento, garantendo a tutti gli atenei risorse uguali o maggiori a quelle dello scorso anno. C'è stata poi una particolare attenzione, visto anche il delicato momento che i nostri studenti hanno attraversato a causa del Covid, a garantire il diritto allo studio. Anche grazie ai fondi derivati dal Decreto rilancio - ha ricordato - abbiamo previsto maggiori interventi per Borse post lauream, mobilità, orientamento universitario, sostegno didattico e tutorato, sostegno a studenti con disabilità o in condizioni di fragilità, riduzione delle tasse universitarie". "Il nostro obiettivo è mantenere il criterio adottato del consolidamento anche per gli anni che seguiranno – ha aggiunto Manfredi – così da mettere gli atenei nelle condizioni di programmare e pianificare le attività in modo strutturato e nell'ottica di una più ampia strategia che tuteli studenti e valorizzi la formazione e la ricerca".(Com)