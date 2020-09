Cinema: Konchalovsky protagonista oggi alla Mostra di Venezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi alla Mostra del cinema di Venezia è stata la giornata di Andrei Konchalovsky che ha presentato in concorso "Cari compagni!". Tratta da un fatto realmente accaduto, la pellicola narra quanto avvenne nel giugno del 1962 a Novocherkassk, nell’allora Unione Sovietica, quando una manifestazione di protesta degli operai in una fabbrica di locomotive si trasformò ben presto in tragedia con numerosi morti, feriti e dispersi. Le autorità ordinarono, infatti, al Kgb di sparare sui dimostranti e di reprimere successivamente il dissenso con tanto di coprifuoco, arresti e condanne sommarie. Avvenimenti che nel film, girato in un raffinato bianco e nero, vedono protagonista Lyudmila, un’esponente del partito comunista locale la cui figlia proprio quel giorno scompare improvvisamente nel nulla. Per la donna comincia, dunque, un’affannosa quanto drammatica ricerca, caratterizzata da diversi tentativi di insabbiamento. Konchalovsky - vincitore di un Leone d'Argento gran premio della Giuria sempre a Venezia nel 2002 con "Dom Durakov - La casa dei matti” e poi del Leone d’Argento per la migliore regia nel 2014 con "Le notti bianche del postino" e nel 2016 con "Paradise" - è anche autore della sceneggiatura insieme a Elena Kiseleva. Nei panni della protagonista Julia Vysotsakaya, brava ed intensa nonché moglie del regista russo. Questa sera, poi, alle 22.15, nella Sala grande del palazzo del Cinema, il trombettista e musicista jazz di fama mondiale Terence Blanchard riceverà il premio Campari passion for film 2020 della Mostra. Un ulteriore, prestigioso riconoscimento per l’artista nominato all’Oscar, per ben sei volte vincitore del Grammy, compositore delle colonne sonore di molti film di Spike Lee, incluso il recente "Da 5 Bloods". (Rin)