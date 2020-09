Usa: Trump accusa Biden e Harris di retorica "anti-vaccino"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha preso di mira il suo avversario democratico e candidato alla Casa Bianca, Joe Biden, e la sua compagna di corsa, la senatrice Kamala Harris, per lo scetticismo di quest'ultima sulla possibilità di ottenere un vaccino contro il coronavirus sicuro e in tempi brevi. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Durante una conferenza stampa lunedì alla Casa Bianca, Trump ha promesso che un vaccino disponibile in "tempi record", e ha attaccato Harris definendola "la persona più liberale del Congresso". Biden e Harris, ha detto Trump, "dovrebbero scusarsi immediatamente per la loro sconsiderata retorica anti-vaccino" , che mette a repentaglio la scienza. La loro "è retorica politica", ha spiegato il presidente.(Nys)