- Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo alla Festa dell'unità del Partito democratico in corso a Modena ha affermato: "Vogliamo fare un piano" per sfruttare le risorse che arriveranno dal Recovery fund europeo che "sia all'altezza: è un'opportunità unica per questo paese". Dunque "ce la metteremo tutta", ha aggiunto.(Rin)