© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono fiducioso che con l'impegno di tutti supereremo questa fase difficile ed anzi faremo fare un salto in avanti al paese". Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, che intervenendo alla Festa dell'unità del Partito democratico in corso a Modena. "Dobbiamo avere fiducia ed ottimismo per il futuro", ha aggiunto il ministro. (Rin)