Venezuela: denuncia ong, Forze speciali fanno irruzione in sede a Caracas ed eseguono sei arresti

- Le Forze di azione speciale (Faes) del governo del Venezuela di Nicolas Maduro hanno fatto oggi irruzione nella sede dell'organizzazione non governativa Accion solidaria (Azione solidaria) e arrestato sei persone. Lo denuncia il direttore dell'ong, Feliciano Reyna, segnalando, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter, di "non avere nessuna informazione né conoscenza circa i motivi o i propositi" del provvedimento. Accion solidaria è una fondazione che si occupa di distribuire medicinali per pazienti con malattie croniche e denuncia "la situazione di vulnerabilità della popolazione". L'ong, ricorda lo stesso Reyes, porta avanti programmi di assistenza umanitaria d'intesa con organizzazione delle Nazioni Unite come l'Organizzazione mondiale della salute (Oms) e l'Organizzazione panamericana della salute (Ops). Reyna, che definisce "arbitrario" il procedimento delle Faes, ha chiesto "rispetto e garanzie per il personale" dell'ong e che non si alterino i presidi sanitari di cui dispone. (segue) (Brb)