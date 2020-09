Lavoro: Gelmini (FI), dialogo fra Confindustria e sindacati parta con piede giusto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, Mariastella Gelmini, in una nota ha auspicato che il dialogo fra Confindustria ed i sindacati "sia vero e profondo, senza rigidità e pregiudizi. L'Italia ha bisogno di tutto meno che di una stagione di tensione fra lavoratori e imprese". Per la parlamentare "il lavoro sta cambiando e legare i salari alla produttività, su cui l'Italia ha da anni uno storico gap, non deve essere un tabù, così come occorre l'impegno di tutti per ridurre il cuneo fiscale e far crescere gli stipendi netti". (Com)