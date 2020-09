Viabilità: Anas, chiusa per incidente a Gavardo la Gardesana occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito di un incidente è provvisoriamente chiusa al traffico la strada statale 45 Bis "Gardesana Occidentale" al km 63,500 all'altezza del comune di Gavardo, in provincia di Brescia. Il sinistro - fa sapere Anas in una nota - ha coinvolto due veicoli. Il traffico è momentaneamente deviato sulla strada provinciale 116. Il personale di Anas e delle forze dell'ordine sono sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza.(com)