- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEInaugurazione del progetto via “L’isola artigiana”, realizzato dal Duc Isola, sostenuto dal Comune di Milano, in collaborazione con il Politecnico, Confartigianato e Confcommercio Milano, per promuovere la riscoperta del quartiere. A presentare i contenuti dell’iniziativa l'assessore alle Attività produttive e al commercio Cristina Tajani (in video collegamento), Piervito Antoniazzi, coordinatore del Duc Isola, Marco Barbieri, segretario generale Confcommercio Milano e Arianna Petra Fontana, presidente Confartigianato Milano.Casa della Memoria, via Confalonieri 14 (ore 11.00)L’assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti, i consiglieri comunali Bruno Ceccarelli e Simonetta D'Amico e il segretario generale del Sunia (sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari) partecipano al dibattito “Affitti a Milano: le nuove frontiere dell'abitare”, organizzato dal Pd Milano metropolitana.Pagina Facebook Pd Milano Metropolitana (ore 21.00)REGIONEInaugurazione dell'opera "La voce degli occhi", dedicata alle vittime del Covid-19, realizzata dai ceramisti di Deruta (Perugia) e di Gzhel (Russia) per conto dell’associazione “Deruta Città del Mondo". Partecipano la coordinatrice del progetto, il presidente dell’associazione, la direttrice dell’ospedale di Bergamo a cui l’opera verrà donata, l’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e il presidente della Regione, Attilio Fontana.Palazzo Pirelli, Spazio Book Crossing - piano terra, via Fabio Filzi 22 (ore 9.45)Si riunisce il Consiglio regionale. In apertura la discussione sulla mozione di sfiducia al presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. A seguire, tra le altre cose, le mozioni su vigilanza sanitaria negli istituti scolastici della Lombardia (iniziativa Pd); sulla richiesta di intervento da parte del Presidente della Repubblica in relazione all'emergenza sanitaria ed economica da Covid 19 (centrodestra); sulle iniziative di Regione Lombardia contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere (M5s). A precedere i lavori consiliari la commemorazione dell’ex presidente del Consiglio regionale Claudio Bonfanti.Palazzo Pirelli - Aula consiliare, via Fabio Filzi 22 (dalle 10 alle 19) (segue) (Rem)