- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, martedì 8 settembre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 - riunione Giunta comunale in videoconferenzaOre 11 - riunione in videoconferenza della Commissione Speciale Contrasto Fenomeni di Intolleranza. Odg: Approfondimento sul tema dell'annessione della CisgiordaniaREGIONEConsiglioOre 9:30 e 14.00, Aula, seduta del Consiglio regionale.Ore 21:00, Polo del '900 (Cortile di Palazzo San Daniele, via del Carmine 14), spettacolo teatrale "Tempesta 1944-45 Nino racconta la Resistenza di Mario Costa" realizzato dalla Compagnia Marco Gobetti. A cura del Comitato Resistenza e Costituzione. (segue) (Rpi)