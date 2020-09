America Latina: presidente Bid, decine di milioni di persone rischiano di scivolare di nuovo nella povertà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In virtù della delicatezza del momento, il direttore della Bid sostiene che "non c'è spazio per le mezze misure. Senza un'azione decisiva, l'America Latina rischia di sprofondare in una prolungata stagnazione che potrebbe cancellare due decenni di guadagni. Decine di milioni di persone potrebbero scivolare di nuovo nella povertà. Gli elettori che avevano iniziato a godere di una certa sicurezza finanziaria saranno infuriati e potrebbero radunarsi dietro a leader non democratici", afferma. Moreno lancia quindi un appello affinché vengano messe in campo le riforme necessarie. "È giunto il momento di rivedere i sistemi fiscali regressivi che consentono ai cittadini più ricchi dell'America Latina di pagare meno tasse rispetto ai loro omologhi nel mondo industrializzato. È il momento di abbracciare una seria integrazione regionale, forgiando un blocco commerciale emisferico con quasi 1 miliardo di consumatori. Ciò renderebbe la regione attraente per le multinazionali che cercano di portare le loro catene di approvvigionamento più vicine agli Stati Uniti, portando capitali stranieri e nuovi posti di lavoro", scrive il presidente della Bid. (Res)