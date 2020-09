Ecuador: Galapagos, vertice istituzionale su rilancio turismo ed economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ecuador, Lenín Moreno, incontrerà oggi le autorità del Consiglio direttivo, i rappresentanti dei governi autonomi decentralizzati (Gad) e della società civile delle isole Galapagos. L'appuntamento sarà occasione per presentare soluzioni per la ripresa del turismo e quindi dell'economica dell'arcipelago dell'oceano Pacifico dopo la pandemia di coronavirus. Il ritorno dei turisti è considerata una priorità per il governo ecuadoriano dal momento che dal turismo dipende il 75 per cento delle entrate delle isole paradiso naturale e riserva protetta. Durante l'incontro si prevede che verranno riviste le proposte per la ripresa delle attività ricettive della provincia. Lo scorso 27 agosto il capo dello stato ha annunciato il pagamento di un bonus governativo per 3 mila famiglie residenti nell'arcipelago duramente colpite dalla chiusura di tutte le attività turistiche. (Brb)