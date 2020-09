Decreto Semplificazioni: Gelmini (FI), con scusa dei ciclisti governo fa ripartire multificio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che contava per il governo era riattivare il 'multificio' comunale e così via libera a multa selvaggia". Così la capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, Mariastella Gelmini, a margine di una manifestazione sulla mobilità a Milano ha commentato le modifiche al codice del strada. "Con la scusa di tutelare i ciclisti – che ovviamente vanno salvaguardati – il governo ha introdotto significative modifiche al codice della strada: in pratica si è buttato a mare tutto il lavoro fatto dalle commissioni parlamentari di merito su una riforma organica e si è preferito, in spregio al Parlamento e anche al buon senso, introdurre nel decreto semplificazioni delle nuove norme, in parte totalmente irrazionali. Di questo passo anche i 'congiunti' del vigile urbano potranno elevare sanzioni. E questo per non dire del discutibilissimo metodo di trasformare ogni decreto in un omnibus", ha osservato Gelmini. (com)