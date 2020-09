Cinema: da Venezia festa di compleanno per Dario Argento con il premio Bianchi dei giornalisti cinematografici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A nome del Direttivo del Sngci, la presidente Laura Delli Colli sottolinea: "Con Dario Argento il premio Bianchi aggiunge un nome molto amato alla lunga lista di premiati eccellenti inaugurata da Mario Soldati. E anche se quest’anno i rischi del Covid-19 ci costringono ad un distanziamento che lo streaming fortunatamente aiuta a risolvere - prosegue sempre Selli Colli -, il premio nel nome di un grande protagonista della critica e del giornalismo del cinema non manca l’appuntamento con la sua 41esima edizione che, come la Mostra - in questo 2020 ancora difficile - è già destinato ad essere doppiamente ricordato nella sua storia". (Rin)