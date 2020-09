Ue: Lorenzin (Pd), bene Zingaretti su Mes, ora progetti per Sistema sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La responsabile forum salute del Partito democratico, Beatrice Lorenzin, in una nota ha voluto ribadire di sostenere "convintamente l'indirizzo del segretario Zingaretti sul Mes, mai come in questo momento all'Italia è necessaria una linea di credito così vantaggiosa per riformare e migliorare il nostro sistema sanitario". Per la parlamentare "l'emergenza Covid ci ha insegnato che il nodo infrastrutturale e ospedaliero è decisivo, così come il rafforzamento della medicina del territorio e l'intero sistema della prevenzione, per affrontare situazioni inedite come questa, ma al tempo stesso è fondamentale per garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini, oggi e domani". "Quindi - ha aggiunto - si parta il prima possibile con i progetti per il Mes, perché esso ci dà un'opportunità irripetibile. Come ha detto Zingaretti, deve essere uno dei pilastri per la rinascita del paese". (Com)