- La Regione Lazio si impegna a pagare le spese legali nel procedimento per la morte di Willy. "Non lasceremo da sola la famiglia di questo ragazzo scomparso, a cui ci uniamo in questo momento difficile”. Si legge in un post di Nicola Zingaretti sulla pagina Facebook della Regione Lazio.(Rer)