Sudan: inondazioni, governo Egitto annuncia nuovo volo umanitario per fornire aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate egiziane hanno dato il via oggi a un ponte aereo per continuare a fornire cibo e forniture mediche al popolo del Sudan, che affronta forti inondazioni. Lo ha annunciato il portavoce militare Tamel el Rifae in una dichiarazione sulla sua pagina Facebook. "Sotto le direttive del presidente Abdul-Fattah al Sisi per dare il via a un ponte aereo per fornire assistenza ai fratelli in Sudan, un aereo da guerra carico di un'enorme quantità di cibo, forniture mediche ed attrezzature sanitarie è decollato per l'aeroporto Khartum dalla base aerea del Cairo orientale", ha detto el Rifae. Il portavoce militare ha aggiunto che un altro aereo diretto alla capitale sud sudanese Giuba è decollato carico di cibo, medicine, forniture sanitarie e tende impermeabili. (Cae)