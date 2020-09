Grecia: premier Mitsotakis, uso mascherina nelle scuole è necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uso della mascherina nei luoghi chiusi, ed in particolare nelle scuole, è il mezzo più sicuro per contenere la diffusione del Covid-19. Lo ha dichiarato il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis intervenendo oggi in parlamento. "La vita normale, come ce la ricordiamo, non tornerà né rapidamente né automaticamente", ha osservato Mitstotakis invitando tutti a tenere comportamenti rispettosi della regole. "Non è piacevole indossare una mascherina per diverse ore, ma è necessario", ha insistito il capo del governo di Atene. Mitsotakis ha inoltre difeso l'operato del governo sostenendo che la Grecia non poteva rimanere "in un lockdown eterno".(Gra)