Frosinone: sindaco, in campo nuovi interventi anti covid (2)

- I soggetti in isolamento sanitario domiciliare in quanto risultati positivi al test per il SarsCov2 o perché, di ritorno da viaggi in paesi a rischio, si sono posti in "isolamento volontario", sono tenuti quindi a richiedere al Comune di Frosinone la gestione speciale dei propri rifiuti domestici. Il servizio (di sanificazione e di ritiro dei rifiuti) è gratuito ed è attivabile contattando i numeri 0775 265 6775 (attendendo il trasferimento di chiamata verso l'operatore) o 800 689 868. "Le misure messe in campo dall'amministrazione, negli ultimi sei mesi – ha dichiarato il sindaco, Nicola Ottaviani – hanno l'obiettivo di garantire il diritto alla salute dell'intera cittadinanza che ha mostrato e continua a mostrare grande senso civico e responsabilità, attuando le prescrizioni sanitarie volte al contenimento della diffusione del virus. Il Comune di Frosinone, anche in questa fase dell'emergenza, intende essere vicino a tutte le persone che sono state raggiunte da positività o dai provvedimenti dell'autorità sanitaria che limitano la capacità di autodeterminazione e di espletare normalmente le quotidiane attività di carattere sociale. Per questo, tra i vari provvedimenti adottati, sono stati previsti i servizi di sanificazione delle aree private e del ritiro dei rifiuti solidi urbani, allo scopo di evitare sia il contatto tra i rifiuti ordinari e quelli come fazzoletti di carta usati o mascherine, connessi alla diffusione del virus, sia le ulteriori criticità legate alla gestione del complesso dei rifiuti tra le persone interessate da positività o quarantena". (Com)