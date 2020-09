Migranti: Rampelli (Fd'I), governo attivi blocco navale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro dell'Interno dopo aver fatto sbarcare decine di migliaia di immigrati sulle coste italiane dichiara che 'l'unico modo per fermare gli sbarchi di immigrati clandestini sulle nostre coste è il blocco delle partenze di barche e barconi'. Ben svegliata al ministro degli Interni Lamorgese, che ha capito dopo oltre un anno quale è l'unico modo per non essere presi per i fondelli dai trafficanti di uomini e dalle Ong". E' quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, secondo cui, con ritardo, "dunque, il governo ci dà ragione, lo avesse capito prima ci saremmo risparmiati hotspot strapieni, rischio diffusione Covid, fughe dai centri d'accoglienza e migliaia di morti nel Mediterraneo. Ora Il governo non perda altro tempo e attivi il blocco navale in accordo con le autorità dei paesi nord africani".(Com)