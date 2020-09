Usa: è battaglia per gli Stati in bilico, Mike Pence e Kamala Harris in Wisconsin per la campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente degli Stati Uniti, Mike Pence, e la senatrice Kamala Harris, che ricoprirebbe lo stesso ruolo se il candidato democratico Joe Biden vincesse le elezioni del prossimo 3 novembre, saranno oggi in Wisconsin, uno degli Stati che potrebbero rivelarsi decisivi per l’esito del voto. I due, riferisce il “New York Times”, resteranno tuttavia lontani tra loro. Pence parlerà ai dipendenti della Dairyland power cooperative di La Crosse, città a forte maggioranza bianca sul confine occidentale dello Stato. La Harris visiterà i lavoratori, i sindacalisti, i pastori e gli imprenditori afroamericani di Milwaukee, dove è invece radicata la comunità di colore. Entrambi dovrebbero concentrarsi sui temi dell’economia, ma con missioni radicalmente diverse. Il numero due della Casa Bianca farà appello agli elettori di una zona storicamente democratica, nella quale tuttavia il presidente Donald Trump ha vinto contro ogni pronostico nel 2016. La Harris, da parte sua, avrà il compito di riaccendere l’entusiasmo di una comunità che, dopo aver sostenuto con decisione il democratico Barack Obama, quattro anni fa ha disertato i seggi contribuendo alla sconfitta della candidata Dem Hillary Clinton.Per la senatrice di origini indiane e giamaicane si tratterà del primo appuntamento di campagna elettorale in uno dei cosiddetti “Stati in bilico” e del primo evento con interventi spontanei dal pubblico (occasioni nelle quali, secondo gli osservatori, la Harris non darebbe il meglio di sé). In Wisconsin si sono recati la scorsa settimana anche gli stessi Trump e Biden: entrambi hanno visitato la città di Kenosha, teatro negli ultimi giorni di forti proteste, disordini e violenze dopo il ferimento a colpi d’arma da fuoco del cittadino afroamericano Jacob Blake da parte della polizia. Diversi esperti sostengono che Trump potrebbe assicurarsi un secondo mandato confermando la vittoria di quattro anni fa in tutti gli altri Stati e vincendo in uno dei tre maggiori Stati in bilico: Michigan, Pennsylvania e Wisconsin. Il comitato elettorale del presidente appare scoraggiato rispetto alle possibilità di un’affermazione in Michigan, dove sono stati anche tagliati i fondi per le inserzioni pubblicitarie, e sembra puntare con decisione su Wisconsin e Pennsylvania. Quest’ultimo, tuttavia, è lo Stato nel quale Biden è nato e cresciuto. Le speranze di Trump, dunque, sembrano tutte convergere verso il Wisconsin. Qui, secondo un sondaggio pubblicato ieri da "The Hill", al momento Biden sarebbe in vantaggio di sei punti sul presidente uscente. (Res)