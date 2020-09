Milano: albero di piazza Grandi controllato a marzo 2020, era sano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ramo che cadendo questo pomeriggio ha ferito gravemente una 57enne in piazza Grandi a Milano apparteneva a un albero controllato lo scorso marzo e risultato allora sano. Si tratta - a quanto apprende Agenzia Nova - di un olmo, che viene periodicamente controllato dal Comune di Milano, come tutte le piante intorno a cui c’è presenza di persone. Dopo le ultime verifiche nel marzo scorso l’albero era stato classificato in categoria “C1”, ovvero una pianta sana, non problematica, da controllare solo una volta all’anno. Dai primi rilievi sembra che il ramo staccandosi abbia colpito un altro albero, causando la caduta di un secondo ramo. In piazza Grandi al momento un operatore della società che gestisce il verde pubblico di Milano sta rimuovendo i rami caduti. Appena possibile l’olmo verrà potato, per essere più leggero.(Rem)