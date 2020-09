Egitto: presidente Al Sisi ratifica legge per circoscrizioni elettorali Camera dei rappresentanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha ratificato oggi una legge che ridefinisce le circoscrizioni elettorali del paese per le elezioni della Camera dei rappresentanti, uno dei due rami del parlamento egiziano. Lo riferisce il sito egiziano “Ahram online”. La legge, approvata dal parlamento del Cairo lo scorso agosto, prevede che ci siano 143 circoscrizioni per il sistema di candidatura individuale e quattro per il sistema di liste chiuse: le circoscrizioni per le candidature individuali sono ripartite fra i 27 governatorati dell’Egitto. Le prossime elezioni per la Camera dei rappresentanti dovrebbero aver luogo nel mese di novembre. Nella giornata di oggi i cittadini egiziani residenti all’estero hanno invece cominciato a votare per il secondo turno delle prime elezioni del nuovo Senato dell’Egitto, seconda camera istituita dalle recenti modifiche costituzionali, dopo che il primo turno ha avuto luogo nel mese di agosto. (Cae)