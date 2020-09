Milano: De Corato, Polizia locale presidi zone movida e mezzi Atm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore regionale lombardo a Sicurezza, immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, in una nota chiede che a Milano vengano rinforzati i controlli della Polizia locale, sia sui mezzi che nelle zone della movida. "Due episodi avvenuti nel weekend portano alla stessa domanda: dove sono i 3.200 vigili in servizio a Milano? Come vengono organizzate le loro pattuglie negli orari serali/notturni?”, si chiede De Corato, ringraziando la Polizia di Stato per i controlli effettuati sabato notte alla stazione della metropolitana di Garibaldi, ma osservando che “è assurdo che sia che sia la Polizia di Stato a dover controllare il corretto utilizzo delle mascherine e che chi viaggia sui mezzi di trasporto pubblico sia dotato di biglietto. Dove sono i vigili del nucleo tutela trasporto pubblico? Quando il centrodestra era al governo della città questo nucleo contava cinquanta agenti, rimasti ora in circa una decina. È necessario che vengano almeno triplicati, così che possano effettuare gli adeguati controlli sui mezzi Atm”. (segue) (com)